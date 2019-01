Urgent.fm nestelt zich gedurende de hele maand januari in de 'Poëziemaand'.

Elke woensdag om 10u zendt het een door programmamaakster Sara Logghe geselecteerd en ingelezen gedicht uit.

Op woensdag 16 januari: 'Het wonder van de goede koffie’ van Bart Moeyaert, geschreven in 2017.

Het wonder van de goede koffie

Het is zoals het wonder

van de goede koffie.

Gemiddeld eens in de

twaalf maanden houdt

iemand middenin een zin

zijn adem in, waarna hij

naar de bodem van de kop

die als gegoten op het

bordje past blijft staren.

Misschien minutenlang

blijft het geluid uit, maar

in dat hoofd zou je het

brullen moeten horen.

Er wordt nogal gescholden

als iemand inziet dat hij

jarenlang genoegen nam

met drab en dat maar

koffie noemde omdat er

melk bij kon, en suiker.

Gemiddeld één keer in

het jaar heeft iemand

zo'n ervaring, wat eigenlijk

verbazend weinig is

als je de koppen en de

schotels telt die al

vergeten zijn nog voor

ze worden aangeroerd.

Nochtans is smaak geen

kunst of wetenschap.

Het is hetzelfde als

gezond verstand, iets

wat we voor het leven

houden, zoals het kopje

bij het bord hoort,

de mensen bij elkaar,

het water bij de zee.

Dit gedicht bestaat

ook in de versie van

de goede thee.

De illustratie bij het gedicht werd gemaakt door Marthe Verhoest,

huis-illustratrice bij Urgent.fm.