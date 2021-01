De liefde voor het woord, de harmonie in de letterstroom, het helende van de kadans in de taal.

De Poëzieweek van 28 januari tot 3 februari zal maar zelden zo veelbetekenend geweest als in deze editie.

Het thema dit jaar is – hoe kan het ook anders -, SAMEN.

Poëzie verbindt en voedt, inspireert en verenigt.

Bibliotheken, boekshops, scholen en media nemen hier hun rol op en zo ook Urgent.fm.

Daarom bundelt het de volgende initiatieven:

- Het cultuurprogramma ‘TUMULT’ buigt zich over verschillende poëtische Gentse initiatieven. Het laat De Krook Bib, Poëziecentrum en jonge dichters aan het woord en vult de ether met talige tierlantijntjes en dichterlijke audio.

- Op 29 januari om 13u gaat hoogleraar Johan Braeckman in gesprek met professor Yves ’T Sjoen en buigen zich beiden over het boek ‘Why Poetry’ van Matthew Zapruder.

- Ook de Urgent.fm-DJ’s rollen hun shows in een paneermeellaagje van poëzie. De hele week lang verwerken ze spoken word, poëtisch betoog, rap tot kleinkunst door hun muzikale mixes. Het wordt muzikale dichtkunst avant la lettre.

- Of lyriek leeft bij programmamakers wordt duidelijk in de reeks gedichten die vanaf 28 januari het uitzendschema zullen sieren. De selectie gecureerd door teamleden vanuit de ruime programmatie, belooft een bonte verzameling te worden. Verwacht Paul Van Ostayen tot Linton Kwesie Johnson of de jonge Delphine Boelens tot Zjef Vanuytsel.

Stem af op 105.3FM of luister online tussen 28 januari en 3 februari met dichtkunst verspreid over de hele programmatie.