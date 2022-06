Dit is ‘Toekomst voor Taal’: een driedelige podcastreeks over het Vlaamse taalonderwijs.

“De kwaliteit van het taalonderwijs daalt”, “Steeds minder studenten in lerarenopleidingen”, “Talenrichtingen worden alsmaar minder populair bij studenten”…

De laatste jaren verschijnen die krantenkoppen in het nieuws.

Als taalliefhebster en masterstudente Meertalige Communicatie Nederlands-Engels-Frans aan de Universiteit Gent wil Eline dit bespreekbaarder en concreter maken.

Tijdens deze podcast fietst ze door het (vreemde)taalonderwijs in Vlaanderen.

In de eerste aflevering nodigt ze Dario Rens uit. Als taallector Nederlands aan de Universiteit Gent vertelt hij in geuren en kleuren hoe zijn passie voor taal gegroeid is. Ook neemt hij de luisteraar mee in de wereld van de Nederlandse grammatica en taalkunde.

In de tweede aflevering komt taal- en letterkunde studente Friedl Van den Bossche langs in de studio. Zij wandelt door haar parcours als taalstudent en vertelt alles over haar passie voor zowel de Duitse als de Franse taal en cultuur.

In deze derde en laatste aflevering is taalleerkracht An Vos te gast. Zij neemt de luisteraar mee in de wondere wereld van het vreemde taalonderwijs in het secundair onderwijs en vertelt hoe ze haar passie voor Frans overbrengt naar haar leerlingen.

Tune in op vrijdagen 1, 8 en 15 juli telkens tussen 11u en 12u via de online beluistering op www.urgent.fm of op 105.3FM!

De drie afleveringen zijn achteraf ook te beluisteren via de mixcloudpagina van Urgent.fm.