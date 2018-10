In STAM en in de Krook lopen vanaf 26 oktober de tentoonstellingen ‘Museum van de Misdaad’.

En Urgent.fm dwaalt mee op misdadige sporen met haar verhalenreeks rond criminaliteit elke dinsdag van de maand november, telkens om 11u.

Podcasts met waar gebeurde verhalen, fictie tot de wetenschappelijke benadering van ‘het misdrijf' passeren de revue.

Koester de donkere dagen, kluister jezelf aan het radiotoestel en dompel jezelf onder in de getormenteerde geest van mens en maatschappij.

In samenwerking met Relaas, vanaf 6 november elke dinsdag om 11u op urgent.fm op 105.3FM of via de online beluistering.

Over 'Museum van de Misdaad' lees je hier meer.