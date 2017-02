Op 17 februari kwam het nieuwe en reeds 15e album van Stijn Meuris uit. Het kreeg de mysterieuze titel 'Vigilant' en is misschien wel het meest politiek en maatschappelijk geladen album van Meuris. Tegelijkertijd speelt Meuris de theaterzalen plat met zijn conference 'Tirade' waarin hij van leer trekt tegen alles wat fout loopt in dit land.

Kortom materie genoeg om Stijn Meuris uit te nodigen in onze studio om eens te praten over die nieuwe plaat en 'Tirade'. En passant vragen we ook aan Stijn om zijn favoriete Nederlandstalige platen mee te brengen.

