De Popquiz Marathon houdt haar achtste editie op zondag 13 mei 2018.

De Popquiz Marathon is een quiz concours waarbij een 100-tal ploegen van 4 personen hun eigen quizrondes kiezen. Elke ronde vindt plaats in één van de zes cafés rond de Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs en de Oude Beestenmarkt. De quiz zelf start op verschillende locaties vanaf 17u en omstreeks 21u00 wordt de winnaar bekend gemaakt in de Charlatan.

Supporters zeker welkom!

De deelnemende cafés van deze editie zijn Charlatan, Trollekelder, Afsnis, Trefpunt, Gloria en Aap.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus ben je overtuigd van je muziekkennis? Trommel dan 3 vrienden op, bedenk een (geniale) groepsnaam en schrijf je in via: https://apps.ticketmatic.com/widgets/democrazy/addtickets?event=62994923....

Meer info?

- website: www.popquizmarathon.be

- Facebook event: https://www.facebook.com/events/1971975336454404/?active_tab=about

De presentatie van de muziekquiz annex kroegentocht ligt ook dit jaar in de professionele handen van Urgent.fm-talent!