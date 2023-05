‘Nu enkele weken geleden, op een feestelijke donderdagavond, achter de schermen van de Boon literatuurprijs in één van de mooiste gebouwen van Gent, liepen eens 3 jonge radiomakers…’

Het zou de beginfrase van een nieuw verhaal kunnen zijn. En misschien is het dat ook.

Drie enthousiaste ONDER CONSTRUCTIE reporters kozen ervoor om op 30 maart, tijdens de hoogmis van de Nederlandstalige literatuur, hun microfoon te richten naar alles wat zich naast het podium van de Boon-prijs afspeelde.

Bezoekers en de gasten op de receptie werden het doelwit in hun auditief speelveld.

Eén vraag hadden ze op de lippen gezet; 'Hoe schrijf je het perfecte boek?'. Ze sprokkelden de ingrediënten voor de betere woordkeuze en streefden naar het ultieme recept tot het schrijven van wereldliteratuur.

Welk relaas zich daar vormde, is te horen in de bijzondere Post-Boon-special op maandag 8 mei om 17u in het ONDER CONSTRUCTIE uur.

Luister via 105.3FM of via de online beluistering op de website.