Urgent.fm houdt van woorden en verhalen.

Urgent.fm ademt muziek!

In een ideale wereld verbindt Urgent.fm een mooi relaas harmonieus met klank. Dat deed het in het verleden met de verschillende edities van Backtracks in Gentbrugse huiskamers en eind november ook voor de 2e keer met RAAK! tijdens het #daaromleesik festival in De Krook.

De Krook Bibliotheek nam 4 Stadslezers onder de arm, Urgent.fm brengt hen in creatief huwelijk met 4 pianisten. De lezers zochten naar een boek en woordenstroom dat hen TROOST & SCHOONHEID bood, de pianisten maken er een passende compositie bij.

De verhalenvertellers en pianisten die aantreden zijn:

Verteller Sara Logghe & pianiste Liselotte Slosse

Verteller Tom Vandenberghe & pianist Evert Debusschere

Verteller Caroline Verbruggen & pianist Matthias De Jaeger

Verteller Stef Craps & pianist Frank Boddin

Op zaterdag 23 november om 13u brengt schrijver en gastheer Christophe Vekeman de muzikanten en vertellers mee naar de ‘trap van Steen en Wolken’ in De Krook en zullen tekst en toonkunst verenigd worden.

Zak af naar De Krook voor het #daaromleesik festival, vind een plek op de trap van Steen en Wolken en geniet van RAAK!