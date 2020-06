Gent is binnenkort weer een mooie muzikale organisatie rijker! Tussen Kunstencentrum Vooruit en Music Mania start vanaf zondag 7 juni 2020 Radio Ruit, een gloednieuwe community-based internet radio die elke zondag een venster biedt op de Gentse music scene.

Radio Ruit creëert een nieuw online platform en ontmoetingsplaats voor jonge Gentse creatievelingen. Gelijkaardige initiatieven in Brussel (Kiosk Radio), Antwerpen (We Are Various) en Amsterdam (Red Light Radio) én de unieke loctie tussen Vooruit en Music Mania gaven vorm aan het idee om ook in Gent verschillende lokale muziekcollectieven samen te brengen. Een initiatief van vzw Freehouse, die zich inzet voor het creatief (her)activeren van ongebruikte ruimtes en gekend is van het cultuurplatform Monterey in het Citadelpark.

Elke zondagmiddag stelt Radio Ruit haar studio gratis ter beschikking van jonge collectieven, crew en deejays om te tonen wat er leeft in Gent. Met Urgent.fm in de buurt was het dan ook vanzelfsprekend om een boeiende wisselwerking op te zetten, o.a. door on air uitzendingen van Radio Ruit sessies.

Luister mee naar de allereerste Radio Ruit-zending op zondag 7 juni van 14u tot 18u op 105.3FM of online.

Check de sociale media van Radio Ruit voor meer nieuws en updates!