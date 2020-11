Intriest maar noodzakelijk, diepdroevig maar – in deze tijden – vanzelfsprekend.



Ingevolge de nieuwe veiligheidsvoorschriften zijn we genoodzaakt vanaf 29 oktober de radiowerking vanuit De Krook te sluiten.



Op onze radiogolven wordt het niet stil, want muziek biedt troost en vrolijkheid: radio maakt de wereld. Zo blijven wij ook dichtbij in tijden waarin afstand de regel is.

De gehele werking plooit terug naar ‘Radio vanop afstand’. Programmamakers vinden zichzelf wederom uit en zoeken naar oplossingen om Urgent.fm in de ether te houden.



Het zal een beetje anders klinken, de reguliere programmatie biedt net als de herfst verkleuring, maar we blijven je dienen.

Dank je wel om te luisteren via 105.3FM of online, hou jullie gezond en wel,

warme groet,



Het Urgent.fm radioteam.

Beeld door: Neneh Moyson