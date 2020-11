Radio@DeKrook

Urgent.fm barst uit de voegen…

In het voorjaar strekt de stadszender en medialab van de Universiteit Gent de armen en benen en bouwt een 2e - voor publiek toegankelijke - radiostudio in De Krook.

Daar waar de muziek- en studentenprogrammatie op de vertrouwde plek blijven, creëert het een nieuw radiosalon, gereserveerd voor haar inhoudelijke programmatie geënt op gesprek, interview en de ontmoeting met praatgasten.

Bibliotheekbezoekers kunnen vanaf begin 2021 live meegenieten van de programmatie van onder meer Tumult met haar ruime cultuurberichtgeving, Kuleshov die focust op film, Poolijs op Nederlandstalige muziek en Mensentaal gericht op onderzoek verricht aan de Universiteit Gent. Alles hoorbaar, zichtbaar en bijna tastbaar voor de voorbijganger.

Bedeesd maar niet minder eigenzinnig creëert het extra leven in De Krook-brouwerij en is er plaats voor een blik achter de radioschermen. Met zicht op de stad nestelen praatgasten, presentatoren en technici zich in de radiosofa op De Krook gelijkvloers-verdieping.

In mooie samenwerking met de Bibliotheek worden daarnaast ook boeiende connecties gelegd tussen programmatie en de boeken en dvd-collectie. Publieksprojecten en tentoonstellingen van De Krook vinden eveneens een verlengde on air met gerichte radiospecials en aanverwante gasten.

En zo omarmen De Krook-partners zich eens te meer in woord, verhaal, klank, muziek en tekst.

Kom langs in De Krook of luister op 105.3FM of via de luister live link op de website

Programmatie in De Krook

Tumult.fm, elke woensdag tussen 12u en 14u

Kuleshov, elke zaterdag tussen 13u en 15u

Poolijs, maandelijks op zaterdag tussen 11u en 13u

Mensentaal, vooropname in De Krook tweewekelijks op vrijdag tussen 18u en 20u