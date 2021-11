Radio@DeKrook, de groeischeut van Urgent.fm, de pop-up radioinstallatie in De Krook-Bibliotheek, verschafte tot nu toe al plaats voor Tumult.fm, het cultuurprogramma van Urgent.fm op woensdagmiddag.

Vanaf zaterdag 27 november verhuizen ook de programma’s Fiere Stede, Poolijs en Kuleshov naar het radiosalon op het gelijkvloers van De Krook.

Fiere Stede, het oer-Gents programma met centrale gast en veel liefde voor de hem omringende straten, pleinen, café’s tot verborgen hoeken ziet de Krook-bezoeker vanaf die zaterdag telkens tussen 10u en 11u opduiken.

Poolijs, het weldadige programma over Nederlandstalige muziek met gasten en veel toonkunst in eigen taal én het gevestige filmprogramma Kuleshov waarbij de luisteraar altijd de beste plek in de zaal krijgt en geen filmparel onontgonnen, kiezen alvast voor 2 specials op 27 november en op 11 december.

Fiere Stede ontvangt op 27 november The Antler King als centrale gast. Welke gasten en muziek Poolijs tussen 11u en 13u meebrengen en waar Kuleshov vanaf 13u het filmjuweel opdiept, is voorlopig alleen voor de programmamakers een ‘weet’.

Vanaf 27 november is radio op zaterdag niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar in De Krook.

Stem af op 105.3FM, luister online of beter nog, kom langs op zaterdag 27 november tussen 10u en 15u.

Meer info over de programmatie, via de FB-pagina's van Fiere Stede, Poolijs en Kuleshov