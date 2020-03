Beste luisteraar

Ook Urgent.fm klinkt vandaag anders dan voordien. Wat je op onze radiogolven hoort is het resultaat van een enorme ploeg vrijwilligers, die ook onder de huidige maatregelen roeien met de riemen die ze hebben. Wij maken niet langer radio vanuit onze radiostudio in de Krook, maar beperken ons tot programmatie die we van thuis kunnen bedienen. Hierdoor is het reguliere radioschema wat door elkaar geschud. Maar stilte in de ether verdragen we niet: Urgent.fm hoopt met muziek en de aangepaste shows schoonheid, troost en plezier te bieden in deze bizarre tijden.

Blijf vooral luisteren naar Urgent.fm online of via 105.3FM en check regelmatig de Urgent.fm socials voor meer moois en verstrooiing. Draag goed zorg voor elkaar, waar je ook luistert.

Het Urgent.fm team