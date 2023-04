Op 26 april smeert Urgent.fm de radiofonische kuiten in voor het sportieve hoogtepunt van het academiejaar, de 12urenloop op het St. Pieterplein.

Op de 12 uur durende aflossingswedstrijd waarbinnen deelnemende studentenkringen het tegen elkaar opnemen, staat Urgent.fm aan de supporterende zijlijn ter sfeerverslaggeving.

In een 12urenloop radiospecial tussen 17u en 19u worden interviews, gesprekken en ambiance gedeeld en brengen reporters verslag uit.

Want niet enkel de loopestafette, maar zeker de speciale rondes of evengoed de ochtendgymnastiek, de stretchsessie tot het muzikale talent achter de dj-desks verdienen verhalen on air.

Spot de reporters op het plein en luister naar Urgent.fm op 26 april van 17u tot 19u via 105.3 FM of via de online beluistering.