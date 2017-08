Wie dacht dat de rectorverkiezingen van de UGent verder zonder verassingen zou verlopen, is er aan voor de moeite.

Vandaag stelden professor Karin Raeymaeckers en professor Patrick De Baets zich kandidaat als respectievelijk rector en vicerector.

Dit vormt een nieuwe etappe na 7 stembeurten.

In hun programma staan ze voor een inclusief beleid met ruime input van de brede basis en een sterke investering in onderzoek en innovatie. Onder hun vleugels wordt de UGent een universiteit die er is voor de studenten, personeel, onderzoekers en professoren in nauw verwantschap met de Stad Gent, bedrijven en 'de wereld'.

http://karinpatrick.ugent.be

In de volgende verkiezingsronde nemen de nieuwe kandidaten het op tegen professor Rik Van de Walle als kandidaat-rector en professor Mieke Van Herreweghe als kandidaat vice-rector.

Zij tekenen voor een Universiteit Gent waar wordt uitgegaan van vertrouwen, gekoppeld aan verantwoordelijkheid en de sterktes van elk individu. Streven naar een cultuur waar UGent’ers uitdagingen durven aan te gaan en daar verantwoordelijkheid voor willen opnemen.

Ze willen een dynamische universiteit realiseren met aandacht voor pluralisme, zorgzaamheid en respect voor mensenrechten.

http://rikenmieke.ugent.be

Vanaf vandaag kunnen kandidatenduo’s zich aandienen om deel te nemen aan de 3e cyclus van de rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent. Of professor Van Huylenbroeck en Sarah De Saegher zich opnieuw kandidaat stellen, nadat ze het in het voorjaar opnamen tegen Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe is nog niet duidelijk.

De nieuwe verkiezingsronde start op 18 september.