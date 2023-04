Ook voor schroot is er hoop...

Een winterjas die versleten is, maar jarenlang trouwe dienst bewezen heeft… Gooi je die zomaar weg? Of een peper-en-zoutvat dat al generaties lang in je familie wordt doorgegeven? Die stoel die je ooit gestolen hebt uit de aula?

Wat als deze objecten zouden kunnen praten?



Welke verhalen zouden ze allemaal kunnen vertellen?

Met die vragen gaven de makers van aifoon en podcastmakers Pieter Blomme, Yves De Mol en Wederik De Backer vorm aan de prachtige fictie podcastreeks 'Schroot/Hoop: objecten met een verhaal'. In de kortverhalen bezingen 10 voorwerpen hun lot en grieven en schreeuwen om de aandacht die ze verdienen.

Urgent.fm zendt vanaf paasmaandag 5 afleveringen van deze reeks uit, telkens om 11u in het dagschema.

Stem af op 105.3FM en kruip in de huid van de schijnbaar vervangbare voorwerpen.

Meer over aifoon en de Schroot/Hoop audioreeks: HIER