Het einde van een zomer vol muziek en mooie momenten lonkt aan de horizon. Maar geen einde zonder nieuw begin, of zonder feestelijk slotmoment waarop de glazen nog eens klinken. En niets is minder waar in Bar Bricolage.

Net zoals bij de (her)opening in mei staat ook voor het slotweekend van de oase aan de Gentse Houtdokken weer een legertje Urgent.fm DJ’s paraat. Gewapend met bakken vol sfeer en muziek om er onvergetelijke nacht van te maken.

Wees welkom op vrijdag 16 september, proost mee op alle herinneringen aan de zomerse zon, en dans het volgende seizoen tegemoet op de platen van de Urgent.fm DJ’s.

Op het programma:

16 - 17 Freestyle Fusion

17 - 18 Helter Skelter

18 - 19 Loaded

19 - 20 Melange etrange

20 - 21 Rubadub

21 - 22 Radio taxi

22 - 23 Tweeden Asem