De Gentenaar getuigt frequent van warmhartigheid, zo ook opnieuw in de eindejaarperiode waarbinnen het culturele net, aangevuurd door het Gents Kunstenoverleg, en het Gentse Solidariteitsfonds zich verenigen in de Armste Week.

Logisch dat Urgent.fm dit niet zomaar naast zich neer legt.

Urgent.fm en Radio Ganda, de online wijkradio slaan de handen in elkaar voor een benefiet radiospecial op maandag 27 december van 18u tot 22u.

De ether wordt gekaapt voor klassieke verzoekjesradio ten voordele van het Gents Solidariteitsfonds. Plaatjes, wensen en/of groeten in ruil voor een mooie bijdrage aan het Solidariteitsfonds, eenvoudiger kan het nagenoeg niet.

Deelnemen, de groetjes doen, een song aanvragen? Dat kan als volgt:

Vraag een plaatje of/en verzoekje aan via: benefiet@urgent.fm

Zet in het bericht:

- jouw naam (of organisatie)

- uitvoerder & titel van de verzoekplaat

- bedrag dat je zal schenken

en vul naar believen aan met nieuwjaarsgroeten, een leuk verhaal, gedicht of iets dat je wil vertellen, ...

Stort een bijdrage op IBAN: BE66 8901 5428 9443 op naam: Gents Solidariteitsfonds

en gebruik als mededeling: 'verzoekje'

(minimum 5€ per verzoek, als vanzelfsprekend heel graag wat meer)



*indien je een fiscaal attest wenst (vanaf 40 €), gebruik dan mededeling: 'gift armste week' + rijksregisternummer

Stem op 27 december tussen 18u en 22u af op Urgent FM of Radio Ganda

Urgent FM is in Gent te beluisteren op 105.3 FM en online via de website

Radio Ganda is HIER online te beluisteren

Meer informatie en verslaggeving te vinden in het Facebook event Verzoekjes voor Solidariteit