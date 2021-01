Reizen in de woonkamer

Op 8 januari vanaf 10 uur neemt Urgent.fm de luisteraar mee op reis.

En voyage, in de eigen woonkamer wel te verstaan.

Op muzikale trip naar verre oorden of in herinnering naar een wandeling achter de hoek. Verwacht postrock uit tropische oorden, wave, Balkan, worldbeats and more.

Muzieksamenstellers en radiomakers gooien de deuren open en varen op de golven van het fantasievol reizen mee naar alle muzikale uithoeken van onze aardbol.

Geniet van deze muzikale intermezzo’s en de nieuwjaarperiode.

Tekenen alvast present: de Urgent.fm muziekredactie, Kinky Star radioshow, Tweeden Asem, Radio Taxi, A Fragile Circus, Thank God it's Friday, Freestyle Fusion en DJ Balkonique.

De beste wensen, hou je goed en vooral veel luisterplezier bij Urgent.fm op 105.3FM of via de ‘luister live’-knop op de website.