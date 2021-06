Spoetnik sluit het academiejaar af met een radiomarathon en supernova-special.

De boeken toe, de blok zit erop en de zomer is in aantocht: tijd voor het studentenprogramma Spoetnik om in schoonheid af te ronden.

De studenten doen dat via de radiogolven op dinsdag 29 juni van 14-19 uur.

De eerste drie uren van deze Spoetnikmarathon blikt het team terug op het voorbije academiejaar.

Wat viel, naast het c-woord, op? Welke lichtpuntjes spotten ze?

Daarnaast blikken de studenten vooruit op de zomer. Hoe kijken cafébazen, jongeren en muzikanten naar de eerste echte optredens en festivals die op stapel staan?

Maar er is meer.

Wie durft de vraag; 'Wat is het beste nummer van het academiejaar 2020-2021' te beantwoorden?

Spoetnik, gaat de uitdaging aan.

Vanaf 17u zendt de studentenprogrammatie de ‘Supernova’ uit, de lijst met alle nummers die het dit academiejaar tot ‘Komeet van de Week’ schopten.

Die Kometen, het beste nieuwe nummer van elke week, koos de luisteraar via de Instagram pagina van Spoetnik.fm.

Nu het einde van het academiejaar in zicht is, roept Spoetnik opnieuw hulp in! Stem HIER op je drie favoriete Kometen - en wie weet schopt eentje het wel tot de ‘Supernova 2021’.

Hoe al die nummers klinken?

Check het in de Supernova-afspeellijst.

Stemmen kan het hele weekend tot zondagavond 23:59 uur.

Benieuwd naar winnaar?

Luister dinsdag 29 juni naar Urgent.fm via 105.3 fm of via de online beluistering op Urgent.fm.