Op woensdag 7 oktober zet de studentenprogrammatie Spoetnik vuur onder het academiejaar met een boeiende academische Special.

Tussen 17.00 en 19.00 uur ontvangen de studenten een interessante waaier aan gasten in het Krookcafe van Bibliotheek De Krook.

Hoe gaan studenten om met deze tijd? Welke kansen liggen er voor hen, desondanks? Hoe kijken ze samen naar de toekomst? Zijn er valkuilen of net opportuniteiten te vinden in de huidige gezondheidscrisis?

Dat proberen presentatoren Marieke en Freyan twee uur lang te ontdekken.

UGent-Rector Rik Van de Walle schuift aan, net als studentenpsychologe Sara Vermeersch. Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend werk van Stad Gent komt ook langs. En namens de studenten spreken studentenvertegenwoordigers van de HOGENT en UGent. Yokan, finalist van Humo's Rock Rally 2020, sluit de uitzending muzikaal af.



De Academische Special van Spoetnik op 7 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur te volgen via 105.3 fm of via de online beluistering van Urgent.fm