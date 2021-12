De muzikale eindejaarslijstjes, ah… een glorietijd voor elke muziekliefhebber.

Ook de studentenprogrammatie Spoetnik doet enthousiast haar duit in de buidel.

Niet in 1 maar wel in 4 muzikale specials dagelijks van 13 tot en met de hoogdag donderdag 17 december.

Wat was de beste muziek van dit jaar?

En welke vrouwen uit de muziekgeschiedenis mogen we nooit vergeten?

Op deze en andere vragen zoeken de studenten van Spoetnik het antwoord in vier eindejaarsspecials.

Historisch Hits

Op maandag 13 december linken ze de juiste soundtrack aan historische gebeurtenissen en figuren. Komen alvast aan bod: de Slag bij Passendale, de Berlijnse Muur, Martin Luther King en de Vietnamoorlog.

De strafste vrouwen

Dinsdag 14 december zet Spoetnik de strafste vrouwen uit de muziekgeschiedenis in de kijker: van Belgisch talent als Sylvie Kreusch en Tsar B tot ervaren stemmen als Patti Smith en Aretha Franklin.

Knaldrang

Woensdag 15 december brengt Spoetnik een ode aan de ‘knaldrang’ – een woord dat zangeres MEROL tijdens de lockdowns bedacht voor de wil om feest te vieren.

Songs van het jaar 2021

De laatste special staat in het teken van de allerbeste muziek dit in 2021 werd uitgebracht. Over alle genres heen selecteren de studenten van Spoetnik de muziek die je echt moet hebben gehoord. Die nummers serveren ze je in een extra lange uitzending: donderdag 16 december van 15:00-19:00 uur.

Spoetnik keert na de blok- en examenperiode, begin februari 2022, terug op Urgent.fm: van maandag tot en met donderdag tussen 17:00-19:00 uur.