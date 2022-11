Unya loodst in haar 7delige podcastreeks de luisteraar stap voor stap door de dekolonisatie in Gent.

Het doet dat niet alleen door gesprekken maar ook in een heuze wandeling door de stad met rustpunten die werden uitgekozen door hun gesprekpartners.

Zonder schroom en zonder een blad voor de mond te nemen durft host Eryckah Sway ook gevoelige thema’s aan te snijden. Hoe racisme nog steeds ingebed zit in onze maatschappij en Westerse geneeskunde. Hoe wordt iemand een activiste en hoe kan taal daarin een brug maar ook een beperking zijn? Hoe de Gentse letterenfaculteit ook een koloniale achtergrond heeft. Hoe het koloniale verleden binnensloop in het Gentse stadsbeeld en hoe anders er nu mee om gegaan wordt. Hoe ecofeminisme aankaart dat er een verband is tussen de onderdrukking van de vrouw en de achteruitgang van het milieu.

Eryckah Sway voert haar gesprekken vanuit het hart en met open blik naar haar omgeving en de Stad Gent.

Urgent.fm stond bij met de technische ondersteuning bij de opnamen en biedt nu graag een podium voor de 7 afleveringen.

Luister naar de reeks ‘Stap per stap door de dekolonisatie’ vanaf 18 november, telkens op vrijdag tussen 13u en 14u.

De gastenlijst is veelbelovend:

18 november: Erika Tankam, bestuurslid Afromedika

25 november: Activiste en coach bij Hand in Hand tegen Racisme, Nyanchama Okemwa

2 december: Michael Meeuwis, professor Lingala and African Linguistics UGent

9 december: Annelies Verdoolaege (dokter in de Germaanse en Afrikaanse talen en culturen

16 december: Robrecht Declercq, postdoctoraal onderzoeker en docent aan de faculteit Geschiedenis van UGent

23 december: Philsan Osman, studente Afrikaanse Talen en Culturen aan de UGent en werkt bij Black Hisotry Month Belgium

30 december: Stef Craps, professor English literature UGent

De wandeling en meer informatie is te vinden op de facebookpagina van UNYA

De lange versie van de gesprekken zijn te beluisteren via de Spotify van UNYA

Stem vanaf 18 november, elke vrijdag om 13u af op Urgent.fm via 105.3FM of via de online beluistering op de website