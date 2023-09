Op woensdag 27 september trapt Urgent.fm haar nieuwbakken radioseizoen op gang.

De zender rolt plannen uit voor een overvolle evenementenkalender, het vaart eigenzinnig verder koers met de studentwerking ONDER CONSTRUCTIE en stelt trots een blinkend nieuw uitzendschema voor.

Urgent.fm wijst met veel plezier haar radioteam de weg naar de Student Kick Off voor een heuse radiospecial op donderdag 28/9. Twee weken later stranden ze opnieuw op Film Fest Gent waar dagelijkse verslaggeving zowel on air als online de filmliefhebber mag bekoren. De kuiten nog maar net warmgelopen of daar is het kunstenfestival TUMULTINGENT. Dit jaar gaat het cultuurteam de dans aan met Reveil en rolt het een artistiek parcours uit op de Westerbegraafplaats op 1 november.

Een radiofonisch gezellig samenzijn met Excite van Vi.be, Krookcafé platenbeurs, Consouling Sounds, Wintercircus X 404 X Democrazy, Dag van de Wetenschap, Museumnacht en Radio Ganda zorgen voor extra invulling bovenop de klassieke 24/7 radioprogrammatie.

Het nieuwe uitzendschema erkent haar trouwe dienaars, ziet enkele terugkomers en tot grote vreugde ook een reeks nieuwe programma’s.

Terug van weg geweest – maar dan net iets ander – zijn Danger Dancer en Play it! Gloednieuw zijn Dolmus, een multiculturele reis langs 170 Gentse muzikale tradities, Tapijtparel, een verrassende uitnodiging om thuis te blijven en op ’t tapijt te dansen, Het Consertief Geheugen over memorabele concertbelevenissen en Op De Radio, het onvoorspelbare veelkleurig ingekleurde nieuwe programma van Gents muzikant Stijn.

Er werden nieuwe banden gesmeed binnen 40 Fingers Cartel, Miriam.fm - voormalig Uit De Hoogte -, Op Tocht en Wallbox waar teams elkaar vonden of aangevuld werden met nieuwe ambassadeurs van de goede muziekmixes.

Een uurtje Conservatorium Radio wordt vrij ingevuld door de muziekopleiding van KASK – Conservatorium en vormt samen met het hijack-uur op vrijdag de mogelijkheid voor het Gentse veld om zich te verklanken op de Urgent.fm on air golven.

Meer dan het vermelden waard is de nieuwe tienerwerking BoenkerZ. Elke zaterdag voormiddag bezetten deze audioscouts van Blooshoofd de redactie en studio. On air gaan ze met hun show ‘Boenk d’erop’ van 12u tot 13u. Wat de luisteraar hoort is wat de tieners begeestert.

Alles te beluisteren op 105.3FM of via de online beluistering. Alles te volgen via de socialmedia kanalen van Urgent.fm

Het nieuwe uitzendschema met daarin de gehele programmatie en alle detail over de individuele shows HIER.