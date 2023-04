In april plaatst Urgent.fm Gentse muzikale helden in de schijnwerpers! Want naast de gloednieuwe ‘Onder Constructie’-audioreeks Gelabeld keert ook Strop The Music terug naar 105.3FM voor zes gesprekken met Gentse muzikanten.

Luister vanaf vrijdag 7 april zes vrijdagen om 13u mee naar de prachtige podcastreeks van Urgent.fm & Poolijs-vrijwilliger Wim Verbeke, waarin hij de kofffer met muziekliefde opent en in dialoog gaat met artiesten over hun muziek in hun stad.

Na alle eerste uitzendingen van mei vorig jaar – die nu online herbeluisterbaar zijn via Spotify – keert Strop The Music terug met opnieuw een bijzondere lijst muzikale gasten:

7 april: pjds (Pieter-Jan De Smet)

14 april: Fritz ‘Froze’ Tavernier

21 april: Jens De Waele

28 april Reinhard Vanbergen

5 mei: Sioen

12 mei: Senne Guns

Stem zeker af op 105.3FM (of online via urgent.fm), leun achterover, en laat alle bijzondere verhalen uit de Gentse muziekwereld én daarbuiten door de oren stromen.

Strop The Music: vanaf 7 april 6 vrijdagen om 13u op 105.3FM & urgent.fm