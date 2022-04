De prachtige podcastreeks ‘Strop the music’ bundelt gesprekken met Gentse muzikanten.

Urgent.fm vrijwilliger, deel uitmakend van het Poolijs-team, Wim Verbeke opent de koffer met muziekliefde en gaat in dialoog met artiesten over hun muziek in hun stad.

Het wordt een reeks verhalen met mooie anekdotes waar tijd wordt genomen om te graven naar hoe het ooit begon, welke euvel maar ook euforie gepasseerd is, waar inspiratie lag en hoe het verder gaat.

Het luisterend oor van Wim is groot, op de gesprekken werd geen timer gezet, dus het laten meeslepen door de leefwereld en omgeving van de Gentse muzikant is de boodschap.

De eerste gesprekken zijn te beluisteren via Strop the music op Spotify, maar Urgent.fm vond deze reeks te mooi om te laten liggen en zendt vanaf 6 mei 10 afleveringen uit in het hijack-uur op vrijdagen telkens om 13u.

Want de genegenheid voor de Gentse muzikanten kent geen grenzen en voor een goed gesprek wordt al weleens achterover geleund.

Deze fraaie reeks, te beluisteren op vrijdagen om 13u, vanaf 6 mei op 105.3FM of via de online beluistering.

Meer over Strop the music via de FB-pagina en Instagram. Al enkele afleveringen beluisteren? Dat kan via Strop the music op Spotify

Op de agenda alvast:

6 mei Yves Meersschaert

13 mei Nele De Gussem

20 mei Tars Lootens

27 mei Uberdope