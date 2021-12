TUMULTINGENT #TIG 'T IS GEHEIM, sloot inmiddels haar geheimenbox en pop-up atelierruimte.

15 kunstenaars luisterden gedurende 15 festivaldagen naar de anonieme geheimen van de Gentenaars.

Voor de verteller was het een opluchting, voor de kunstenaars een bron van inspiratie.

De verhalen werden verwerkt tot lijnen, woorden, klanken of beweging.

De kunstenaars - afgevaardigd door het Gentse culturele veld - vertaalden hun gevoelens bij wat hen in vertrouwen was gedeeld in tekeningen, muziek, poëzie, geluidskunst, dans, beeld en illustratie, graffiti tot textielkunst.

Deze werken en realisaties worden van 1 tot 22 december tentoongesteld in de open ruimte op de -1verdieping van De Krook.

Passeer, kom langs en geniet nog even na of snuister op de FB pagina van TUMULTINGENT voor meer tekst en beeld.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van De Krook Bibliotheek.

TUMULTINGENT dank haar partners COMON, de Stad Gent Cultuur en de deelnemende kunstenaars aangebracht door Handelsbeurs, VOEM, CirQ, het balanseer, Victoria Deluxe, Kapow, Les VoiZines, Campo, De Centrale, Platform K, Girls Go Boom, De Koer, Design Museum, Klüger Hans en Nerdlab.