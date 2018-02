Beste radioliefhebber,

Op 10 maart 2018 starten wij met onze radio-reeks 'Toekomst van de Radio'.

Deze dag nodigen wij enkele experts uit in onze studio en starten wij een levendig 'live' debat.

Wie mag je die dag allemaal verwachten?

Wij ontvangen o.a. Jolien Roets (Qmusic), Professor Tom Evens (UGent) en Eva Moeraert (ArteveldeHogeschool).

Wij geloven alvast in een mooie en lange toekomst, jij ook?

Luister dan van 14u tot 16u via 105.3 FM of digitaal via http://urgent.fm/.