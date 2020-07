Diepdroevig dierenverhaal, dit jaar geen Gentse feesten.

Maar Urgent.fm zorgt voor vertier met de langverwachte niet- Gentse Feesten radiospecial.

Met enige zin voor nostalgie naar voorgaande Gentse zomers overdonderen de Urgent.fm-dj’s tussen vrijdag 17 juli om 18u en zaterdag 18 juli 18u met muziek die evengoed recht van de Vlasmarkt zou kunnen komen.

Met een beetje fantasie, een fris pintje in een plastic beker en bubbel-gewijs dicht bij elkaar, is het échte gevoel snel opgeroepen.

Maar dat is niet alles.

Urgent.fm verwent in een trilogie van zomerspecials inzoemend op het Gentse veld.

Daar waar samenscholing verboden is brengt de zender samen via on air golven.

Op vrijdag 17/7, tussen 17u en 18u

De feestelijke opening van de niet-feesten met gasten als Schepen Storms, Sioen en de klassieke Gentse feesten plein-organisatoren.

Eén thema; ‘Hoe overleeft de Gentenaar de zomer zonder dé feesten’.

Na een uurtje wegwijs is er van treurnis geen sprake meer. Beloofd!

Op woensdag 22//7, van 11u tot 13u

De special die de aandachtspot zet op het Gentse culturele veld, hoe die recht krabbelt na corona-tijden en het aspect publiekswerking volledig dient te hertekenen.

De gasten zijn daar de grote en kleine cultuurhuizen met elk hun unieke verhaal.

Op zondag 26/7 tussen 17u en 19u trekt Urgent.fm auditief naar de Gentse randgemeentes.

De blik wordt gericht op diens multiculturele en socio-culturele werking met te gast; Schepen Astrid De Bruycker, Averroes vzw, De Centrale, Minus One en Bij de Vieze gasten.

Luister dus mee op 105.3FM of online.

En neem natuurlijk ook een kijkje op de sociale media voor meer nieuws en updates over deze zomerspecials.