Vanaf donderdag 8 december 2016 lanceert Tumult.fm Het Literair Café. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten onderzoekt het Literair Café steeds nieuwe perspectieven op literatuur door het telkens vanuit een andere invalshoek te behandelen. De eerste sessie zal gaan over filmadaptaties, maar in 2017 zullen ook thema’s als graphic novel, poëzie en theaterbewerkingen aan bod komen.

De avond zal steeds worden gekaderd door een expert uit het veld, waarna we in een stimulerend debat benieuwd zijn naar jou meningen, anekdotes en persoonlijke kijk- en leeservaringen. Het Literair Café zorgt voor een drankje en de aangename sfeer.

Wil je graag deze eerste sessie bijwonen? Schrijf je dan in via een mailtje naar Tumult@urgent.fm. Er is maar plek voor 25 personen dus wacht niet te lang!

Het Literair Café #1: Van Blad naar Beeld

Voor de eerste sessie nemen we de boekverfilming onder de loep en volgen we aan de hand van een brede reeks voorbeelden de soms turbulente reis van de roman naar het zilveren scherm. Wat maakt een geslaagde overzetting van boek naar film? Hoe wordt de afstand tussen literatuur en cinema overbrugd? En is het boek dan werkelijk altijd beter? Tijdens een stimulerend debat over de relatie tussen blad en beeld doen we een beroep op jullie meningen, anekdotes en persoonlijke kijk- en leeservaringen. Schuif mee aan voor een spannend nieuw hoofdstuk van ons Literair Café!

‘Het boek is beter dan de film’, een gekende en gerespecteerde uitspraak. Sinds de beginjaren van het filmmedium vonden veelgelezen pagina’s hun weg naar pellicule en meer dan een eeuw later blijven boekverfilmingen immer aanwezig. Van literair canon uit het oeuvre van Steinbeck of Dickens tot bestsellers als The Hunger Games en Fifty Shades of Grey, de overgang van schrift naar cinema blijft big business. Op zoek naar een sterk merk handelen grote studio’s regelmatig in rechten, hopende dat diens populariteit de overgang overleeft. Het is dan ook geen verrassing dat de meest populaire Hollywood-franchise zichzelf aan boekenreeksen ontlenen.

Maar ook artistiek blijven adaptaties relevant. Voor regisseurs vormen verfilmingen vaak de ultieme uitdaging in het bewijzen van hun kunnen, of dragen filmmakers literaire werken mee als passieproject, hopend ooit hun persoonlijke stempel op veel vertelde verhalen te kunnen drukken. De transitie van een verhaal, of diens essentie, kan echter moeizaam verlopen. De weg tussen de twee is lang en vol creatieve beslissingen, en het is niet ongewoon dat iets van de originele magie in vertaling verloren raakt.

De eerste sessie zal plaatsvinden 8 december om 20u in Kunstencentrum Vooruit.