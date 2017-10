Binnenkort is het weer zo ver, Film Fest Gent wentelt de straten van Gent in rode loper, hoge stiletto’s en veel beroemd volk.

Urgent.fm zorgt er samen met haar eigen cultuurmerk Tumult.fm voor dat je niets hoeft te missen van dit hele gebeuren. Van 10 oktober tot en met 20 oktober installeren we de radiostudio in het hart van Kinepolis en maken we radio van binnenuit.

Verwacht exclusieve interviews, interessante gasten, diepgaande verslaggeving, filmmuziek en sfeerreportages vanop de eerste rij.

Film Fest Gent, wil je er alles over weten? Tune in op 105.3 fm of luister online, elke festivalavond tussen 18u en 20u.