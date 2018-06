Gent Jazz kan al elk jaar rekenen op een groot enthousiasme van publiek van alle generaties.

Voor zijn nieuwste editie, pakt het muziekfestival uit met grote namen uit de rock en jazz scene. Muzikale legendes ontmoeten elkaar van 29 juni tot 8 juli.

Op Gent Jazz kunnen gegadigden van pure jazz en het brede muzikale spectrum dat het genre omringt, hun liefde voor de muziek botvieren en genieten op zwoele zomeravonden. In partnership met het festival beleefd Tumult.fm gedurende twee bijzonder lange weekends dit uniek evenement op de Gentse Bijlokesite en zorgt het voor ruime verslaggeving.

De luistergierige reporters maken voor deze gelegenheid dagelijkse festival-specials. Als echte jazzfanaten kunnen ze niet wachten Hudson, Paolo Conte, Moran And The Bandwagon en Pharoah Sanders te horen en te interviewen. Maar ook naar TheColorGrey, WWWater of Melanie De Biasio, namen die wat meer buiten de lijntjes van het genre kleuren, wordt uitgekeken.

Geniet van interviews met grote én kleine namen en krijg een unieke blik achter de schermen van het jazzfestival. Kortom, stem af op 105.3FM of online.

Gent Jazz Special (voorbeschouwing):

20 juni - 13u tot 14u

Tumult.fm maakt Gent Jazz festivalradio op

deel 1: 30 juni, 1, 2 en 3 juli

deel 2: 6, 7, 8 en 9 juli

telkens van 17u tot 19u

Luister op 105.3FM of online.