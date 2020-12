TUMULT.FM ONTMOET EN TIPT: FILM, BOEK & PODCAST op 7, 14 en 21 december

De wereld mist de cinema, de theaterzaal, concerten én ook elkaar.

Samen praten over een beklijvende film, dat bijzondere boek of oor-strelend concert is iets wat we deden op café, aan de uitgang van de zaal of in de zetel met elkaar.

Ja, dàt willen we terug!

En ook al zit eenieder in de knuffelbubbel thuis, dat hoeft niet tegen te houden.

Tumult.fm, het cultuurplatform van Urgent.fm organiseert 3 maandagen na elkaar TUMULT.FM TIPT

op 7 december om 20 uur: favoriete film

op 14 december om 20 uur: favoriete boek

op 21 december om 20 uur: favoriete podcast

Het principe is eenvoudig:

Urgent.fm’ers, Tumult.fm’ers, luisteraars, geïnteresseerden, fan van het eerste of het laatste uur, cultuurliefhebber of –nert,… iedereen is welkom.

Verzamelen gebeurt online met liefhebbers van het genre, film, boek en/of podcast.

Wat doe je op voorhand?

Denk na over 2 favorieten en breng deze als tips mee in de vorm van woordelijk enthousiasme.

Elk genre, elke tijdsperiode en/of lengte is welkom. Zolang je er iets over te vertellen hebt, zullen er luisteroren zijn.

Via Zoom zorgt Tumult.fm voor een korte introductie en worden cultuurliefhebbers aan elkaar verbonden.

In een 1 op 1 gesprek verklap je een tip en krijg je er een terug.

Dat doet Tumult tweemaal: zo geef je 2 tips en krijg je er 2 terug.

Netjes en voordelig.

Nadien zorgt Tumult.fm met een expert voor een laatste tip die je naderhand gratis online kan bekijken.

Voor eenieder die wil wordt afgesloten met een film-, lees- en podcastquiz.

Interesse? Meer informatie? Inschrijven? Via Tumult.fm en de onlinekanalen van Urgent.fm spoedig meer nieuws.

Voor de eerste sessie: TUMULT.FM TIPT: FILM op 7 december vind je alle details en inschrijvingsmogelijkheden via het facebook evenement: TUMULT TIPT: je favoriete film