Ach de weemoed van een trompet op een luie, zweterige zomeravond. Haal die melancholische zieltjes nog maar eens uit de kast want het is weer zover. Tumult.fm, het cultuurplatform van Urgent.fm, en Gent Jazz slaan weer de handen in elkaar.

Met Gent Jazz vieren we tussen 6 en 9 juli en van 13 tot 15 juli opnieuw een van de meest unieke evenementen van het jaar. Het is de hoogmis van de jazz en een absolute must voor alle muziekliefhebbers. Tijdens vorige jaargangen is het al een succesformule gebleken en ook nu brengen wij de beste radio over Gent Jazz naar onze luisteraars. Speciaal voor deze gelegenheid maken wij dagelijks een special van 19u tot 20u. Luister naar ons voor interviews met de artiesten en een unieke blik achter de schermen. De organisatie wist immers weer een aantal grote internationale namen te strikken zoals Kamasi Washington, Archive, Grace Jones, Norah Jones, Peter Doherty, Herbie Hancock en Einstürzende Neubauten alsook geweldige formaties uit eigen land zoals Trixie Whitley, STUFF. en Stadt.

Een aantal luistergierige reporters van Tumult.fm zullen de sfeer voor jullie opsnuiven en de artiesten interviewen en jij kan jouw favoriete artiesten horen spreken op onze radio.

Dat belooft! Stem zoals gewoonlijk af op 105.3 fm.

Tumult.fm maakt festivalradio op 6, 7, 8, 9, 13, 14 en 15 juli voor Gent Jazz van 19u tot 20u! Luister op 105.3FM of online.