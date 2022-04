Vier woensdagen op rij installeert Tumult.fm het radiohebben en houden in 4 Gentse hogescholen en speurt het naar de plaatselijke culturele inslag en talent.

Het startschot vindt plaats op 19 april in de Arteveldehogeschool. Op 26 april huist het in de technologiecampus Odisee. Op 3 mei zet het de tenten op in KASK Conservatorium in de Bijloke. De finale zet het op 10 mei in LUCA School of Arts.

Het cultuurprogramma ontvangt studenten, docenten en begeleiders in een mooie mix met gasten uit het Gentse culturele veld. Visueel zichtbaar in de plaatselijke cafetaria, aula tot agora maakt het radio met een academische inslag. Als vanzelfsprekend passeren kunststudenten de revue maar ook de koppeling tussen technologie en het artistieke veld wordt gelegd. Elke hogeschoolinstelling brengt vernuft, inspiratie en een persoonlijke stempel binnen deze 4 specials.

Het resultaat van al dat moois wordt telkens de dag nadien uitgezonden in het Tumult.fm uur op woensdag tussen 12u en 14u.

Luister naar Tumult.fm on tour op:

woensdag 20 april de Artveldehogeschool Special

woensdag 27 april de radioshow vanuit Odisee

Woensdag 4 mei de Kask Conservatorium radioshow

Woensdag 11 mei de radioshow vanuit LUCA School of Arts

en aanhoor het talent van morgen, samen met hoe de hogeschoolinstellingen inzetten op cultuurbeleving in de stad en op de campussen.