Tumult.fm het cultuurplatform van Urgent.fm duikt van 1 tot 4 juli in de groene long van Gent.

Het Citadelpark verandert in een 4daags Publiek Park en wordt het ideale speelterrein voor de Young Friends van het SMAK.

Zij organiseren een multidisciplinaire openluchttentoonstelling die sociale, historische en culturele verhaallijnen samenknopen tot een wandeling.

Verschillende (inter)nationale kunstenaars tekenen present.

Naast de tentoonstelling kan de bezoeker terecht voor een uitgebreid programma bestaande uit performances, concerten, openlucht cinema, een symposium over kunst in de publieke ruimte en kinderworkshops in samenwerking met verschillende Gentse culturele partners.

Ook Tumult.fm is erbij.

Samen met Publiek Park gaat het op donderdag 1 juli in gesprek met verschillende kunstenaars en buurtbewoners van Publiek Park tijdens een off air talkshow in de Kiosk van het Citadelpark.

Op vrijdag 2 juli is het resultaat te horen tijdens ‘Tumult.fm: De Gasten’ om 15u op Urgent.fm.

Stem af op 105.3FM of luister online.