Van donderdag 7 tot zaterdag 9 mei kan er tijdens TUMULTINGENT #8 opnieuw kunst ontdekt worden in De Krook.

De Krook wordt drie dagen lang van beneden tot boven omgetoverd tot hét kunstencentrum van Gent en verwelkomt iedereen die nieuwsgierig is naar beeldend werk, muziek en performance tot cinema, dans, theater, graffiti en woord.

TUMULTINGENT legt een kunstenparcours uit, dat bezoekers tussen de boekenplanken op ontdekking stuurt. Zelfs de kleinste hoekjes van het gebouw worden ingepalmd door het Gentse culturele landschap, waar kunstliefhebbers zich kunnen laten verrassen door zowel jong talent, als gevestigde namen.

Na het succes van vorig jaar, staat ook de Kunstnacht weer op het programma. Van donderdagavond 7 mei tot vrijdagochtend 8 mei kan een beperkt publiek overnachten in De Krook en zich wentelen in de nachtelijke cultuurprogrammatie. Ontwaken kan in het Krookcafé met een koffie en ontbijtje.

TUMULTINGENT #8 belooft alweer een unieke editie te worden.



Interesse? Volg de sociale media voor updates en de release van het volledige programma en hou 7, 8 en 9 mei zeker vrij in de agenda!