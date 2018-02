Op twee mei is het zover: het jaarlijkse kunstenfestival TUMULTINGENT komt terug! Deze editie zal niet enkel jonge kunstenaars tonen, maar de volledige culturele sector van Gent omvatten. TUMULTINGENT geeft namelijk haar programmatie uit handen aan de cultuursector zélf.

Collectieven, cultuurhuizen, theatergroepen, ensembles of andere vormen van creatieve groeperingen krijgen dit jaar de kans zich te tonen en de rol van curator binnen het festival op te nemen. De organisaties kunnen deelnemen door een kunstenaar naar voor te schuiven die hun werking mag vertegenwoordigen binnen het kunstenfestival. Zo geeft het Gentse culturele netwerk tentoonstellingskansen aan de jonge creatieveling waarin ze geloven.

Welke kunstenaar mag hun organisatie belichamen? Wie is volgens hen de kunstenaar van morgen? Samen met de artistieke leiding van TUMULTINGENT worden de keuzemogelijkheden overlopen om tot een goede samenstelling te komen waarin diverse kunstdisciplines aan bod komen.

Dit jaar verleent het imposante gebouw De Krook zijn spare places aan het kunstenfestival. Van boven tot onder, van bezemkast tot redactieruimte: alle hoeken en kieren worden gekaapt door de kunst. De ruimtes worden verdeeld onder alle deelnemende organisaties. Binnen deze plek cureren zij hun kunstenaar. Op deze manier zijn ze vertegenwoordigd in het festival. Via deze aanpak krijgen zowel de gekozen kunstenaars als de deelnemende organisaties een podium en bevat TUMULTINGENT het culturele landschap van Gent.

Geïnteresseerd? Of ronduit enthousiast?

Collectieven, cultuurhuizen of andere vormen van creatieve samenwerkingen kunnen hun engagement kenbaar maken door te mailen naar tumult@urgent.fm. Een opstartende vereniging voegt in de mail best een korte situering over zichzelf toe.

De deadline om zich op te geven is 16 februari. Nadien wordt er contact opgenomen om een samenkomst te organiseren met een rondleiding doorheen de Krook. Tijdens deze bijeenkomst zullen de ruimtes verdeeld worden. In een volgende fase zoeken de deelnemende organisaties en de artistieke leiding van het festival samen naar een creatieve invulling van de toegewezen plekken.