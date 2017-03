Tumult.fm, het cultuurplatform van Urgent.fm organiseert dit jaar voor de vijfde keer op rij TUMULTINGENT. Vanuit een samenwerking tussen vier curatoren, drie ambassadeurs en veertig kunstenaars ontstaat TIG#5: een veelzijdig kunstenfestival met drie buitengewone locaties.

Zwembad Van Eyck, Design museum Gent en creatieplek De Koer zullen op 19 april het decor zijn van het TIG 5-parcours, dat in samenwerking met curatoren Koi Persyn, Louise Degraeve, Elies Van Renterghem en Bo Alfaro Decreton wordt uitgezet. Ingepalmd door (jong) geweld en luid talent is het festival bovendien helemaal gratis!

Met als overkoepelend thema dialoog, zoeken we naar nieuwe manieren om kunst te tonen, te bekijken en beleven. We zetten actief in op interactie tussen kunstenaar en publiek, kunstwerk en omgeving en kunstenaars onderling.

Om de dialoog in aanloop naar het festival op gang te trekken doet TUMULTINGENT#5 beroep op drie ambassadeurs: kunstenaars die in de afgelopen jaren zelf een bijzondere band met TUMULTINGENT hebben opgebouwd. Installatiekunstenaar Sibran Sampers, artiestenduo buren en fotografe Ash Bowland gaan elk op een persoonlijke wijze in dialoog met de kunstenaars, waarbij ze beroep doen op hun eigen professionele ervaringen.

TUMULTINGENT#5 gaat van start op woensdag 19 april om 14U00. De locaties sluiten om 21u00 met uitzondering van De Koer. Daar zal een veiling met werk van de deelnemende kunstenaars de tentoonstellingen afsluiten, waarna we de nacht ingaan met een spetterende afterparty. Meer info op www.tumult.fm/onlocation

Zwembad Van Eyck: 14u00 – 21u00

Design museum Gent: 14u00 – 21u00

De Koer: 14u00 – 22u00

Veiling @ De Koer: 22u00 – 23u00

Afterparty @ De Koer: 23u00 – 03u00