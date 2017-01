Op 19 april viert TUMULTINGENT haar vijfde verjaardag! Hiervoor contacteerde Tumult.fm een aantal jonge kunstenaars om deel uit te maken van de organisatie, en vroeg naar hun noden. Daaruit bleek dat er vandaag meer dan ooit behoefte is aan dialoog. “Er bestonden nog nooit zo veel communicatiekanalen als vandaag en toch lijkt het alsof we steeds minder écht met elkaar communiceren”. Met TIG#5 willen we daarom actief inzetten op dialoog tussen de kunstenaars onderling, dialoog van curator tot kunstenaar, van kunstenaar tot toeschouwer, van kunstwerk tot locatie, en van kunst tot de wereld, als inherent belangrijk deel van die wereld. Welke mogelijkheden zijn er om dialoog aan te gaan met je publiek? En hoe kan een kunstwerk bekeken, beleefd en gehoord worden?

Tumult.fm streeft net als voorgaande jaren naar een uniek festival waarbij kleine en grote spelers elkaar ontmoeten. TIG#5 biedt daarom een platform aan beeldende kunstenaars, performers, dansers, theatermakers, bands, en muzikanten. Graag nodigen we kunstenaars uit om intensief met ons en elkaar samen te werken rond het thema dialoog. Hierdoor krimpt TIG#5 in aantal locaties, maar groeit in aanpak. Om de artiesten dat extra duwtje in de rug te geven eindigt het festival met een veiling -waar ieder zijn startbedrag bepaalt- om daarna de nacht in te gaan met een geweldig slotfeest. Voel je je geroepen?

TUMULTINGENT gaat dit jaar door op 19 april 2017.

SELECTIE

Op basis van de inzendingen stelt de artistieke leiding van het festival eerst een longlist en dan een shortlist samen. Je kan zowel solo als collectief een applicatie indienen. Eind februari word je op de hoogte gebracht of je al dan niet geselecteerd bent.

Gezien het festival niet beschikt over grote budgetten is de organisatie niet in staat uw werk te verzekeren, maar streeft het naar een goede verstandhouding tussen de betrokken artiesten en de locaties om een permanentie en toezicht te voorzien.

APPLICATIE

Meedoen? Mail je beknopte portfolio, cv, en motivatie naar tumult@urgent.fm

Deadline: 15 februari 2017