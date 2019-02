Hét kunstenfestival van Urgent.fm komt terug van 8 tot 12 mei 2019.

De 7de editie van TUMULTINGENT laat het grote publiek voor maar liefst 5 dagen kennismaken met de culturele sector van Gent. Collectieven, cultuurhuizen, theatergroepen, ensembles of andere vormen van creatieve groepering laten hun artistieke visie zien, waarbij ook jonge kunstenaars naar voren worden geschoven. Deze diverse curatoren kapen de boekenkathedraal De Krook en toveren die volledig om in het cultuurhuis van Gent. Klaar om het culturele landschap te verkennen en om ondergedompeld te worden in verschillende kunstdisciplines?

TUMULTINGENT is een absolute must see, must do!