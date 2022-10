TUMULTINGENT9 laat opnieuw kunst achter in Gent.

Deze keer niet in de stad, niet op of in De Krook maar op de Gentenaar.

Voor de negende editie van het kunstenfestival nodigt Tumult negen kunstenaars uit om elk een tatoeage te ontwerpen.

Elk design is geïnspireerd door - hoe kan het ook anders - lijfwoord TUMULT, eigen aan het festival, eigen aan de tijd.

Onder de noemer ‘Kunst zkt. huidgenoot’ wordt de Gentenaar uitgenodigd om eeuwig canvas te worden.

De tattooartiesten gaan 17, 18 of 19 november aan de slag in De Krook, de 9 geselecteerde Gentenaars verlaten het gebouw die dag als levend kunstwerk.

Volg alles via het FB-evenement Kunst zkt huidgenoot TUMULTINGENT9