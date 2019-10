UGent Vakgroep Communicatiewetenschappen organiseert jaarlijks de Media-innovatieweek, waarbij experten reflecteren over digitalisering in media. Dit jaar vindt deze plaats van 21 tot 25 oktober 2019.

In de media-innovatieweek (#miw19) kunnen masterstudenten Communicatiewetenschappen zich laten inspireren door belangrijke industriële en academische spelers in de innovatieve scene. Alvast aangekondigd zijn Wouter Vandenhaute (De Vijver Media), Paul Daenen (hoofd News City), Pieter-Jan Mollie (Thinkedge) en tot de jonge garde – ooit deel uitmakend van het Urgent.fm team - Louise Hoedt (redacteur VRT NWS JONG) en Alexander Lippeveld (audio en videomedewerker De Standaard).

In de uiterst boeiende week vol lezingen, debatten en workshops, gaat een klein team mediamakers, onder de noemer ‘Creators Create’ nog een stap verder. Vier studenten uit de afstudeerrichting Journalistiek; Maxine De Wulf Helskens, Pieter Coorevits, Febe Schelpe en Michelle Desmet dompelen zich daarnaast onder in de radiowerking van Urgent.fm en brengen verslag uit over hun bevindingen in de studentenprogrammatie Spoetnik, Vers Geperst en in het Hijack-uur op vrijdag.

Stem af op Urgent.fm voor deze Media-innovatieweek verslaggeving in:

- Vers Geperst op dinsdag 22/10 en donderdag 24/10 (telkens tussen 7u en 8u)

- Spoetnik op woensdag 23/10 (17u – 19u)

- Hijack op vrijdag 25/10 (13u – 14u)

en beleef de kruisbestuiving tussen Urgent.fm, de Media-innovatieweek en UGent Communicatiewetenschappen.

Meer informatie: #MIW19