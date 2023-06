Van 14 tot 23 juli ontpopt Urgent.fm zich weer tot zalige oase te midden van de chaotische vlasmarkt op de Gentse Feesten.

Nood om te ontsnappen aan de bezwete mensenmassa? Nestel je aan de containerstudio en geniet van al wat Urgent.fm aan heerlijkheid aanbiedt.

Beleef de sfeer door de ogen van de Urgent.fm-reporters, die mee feesten in de binnen- en buitenwijken van Gent en verslag brengen in de radiospecials van 15, 17, 19, 21, en 23 juli, van 16:00 tot 19:00. Ze beginnen hun avonturen op 14 juli op de Vlasmarkt, Baudelo en Sint-Jacobs. Op 16 juli headbangen ze mee met de harde gitaren op de Kouter; 18 juli rusten ze wat uit in het Coyendanspark, om dan op 20 juli energie te hebben om te drukte te trotseren op het Sint-Baafsplein. Eindigen doen ze op 22 juli in de Willem de Beersteeg en Sleepstraat.

Nog niet genoeg van de ambiance na al dit zaligs? De beste dj’s draaien muziek van 18:00 tot 08:00 in de Urgentainer en op de Vlasmarkttoren. Even genoeg van de muzieksmaak van de vrienden? De Urgent-dj’s beloven alleen maar goede muziek.

Ook de liefhebbers van livemuziek zijn welkom bij aan de Urgentainer.

Voor Trefpunts Jonge Wolven is op 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 juli de container te klein om 18:00. Hoor het ijzer kraken onder hun muzikale schoenen, terwijl ze de gemoederen beroeren met een engelenstem en gitaar.

Iets ongelooflijk beschamends meegemaakt tijdens de feesten? Urgent.fm hoort het graag!

Deel de diepste geheimen, in geuren en kleuren, met de wereld. Schrijf schaamte en spijt van u af en ga heen in vrede dankzij onze biechtfiets op de Vlasmarkt

Met andere woorden; geen enkele reden om niet langs te komen bij de Urgentainer en te luisteren naar 105.3, de hele Gentse Feesten lang!