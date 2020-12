Covitesse 6, de artistieke versneller van solidariteit in Covid-tijden met haar Belbureau bevolkt door artistiek Gent, de culturele – deur aan deur – voorstellingen met InterGenties, het prachtige affiche traject Covitrine dat in samenwerking met de Gentse musea vensterpartijen als uitstalraam hanteert en solidariteits-televisie ‘De Armste Week’ vanuit het Arca theater en in samenwerking met het Gents Solidariteitsfonds en CirQ.

Geen buiging diep genoeg om hiervoor de waardering te betuigen, geen hart groot genoeg om te bevatten hoe sociaal en warm de Gentse cultuur- en welzijnssector is. Maar wel plaats genoeg in het uitzendschema om bruggen te leggen naar de diverse initiatieven.

Nog heel de maand december zal Tumult.fm verslag uitbrengen en informatie bieden bij deze master-zet. Het cultuurplatform van Urgent.fm reserveert haar on air uitzenduren op woensdag voor Covitesse 6.

Op 19, 20 en 21 december, telkens vanaf 21u wordt De Armste Week niet alleen online televisie maar ook radio. De Warmste Week vindt een extra vitrine on air via de Urgent.fm frequentie en kaapt de ether met haar welzijnsproject.

Volg Covitesse 6 in al haar paden en stem af op Urgent.fm op 105.3FM of via de online beluistering op 19, 20 en 21 december telkens tussen 21u en 24u.