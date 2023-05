Even weg van de boeken en papers? > Cultuurloket

Nood aan culturele verpozing? > Cultuurloket

Geen idee waar naartoe en kan je een tailormade tip gebruiken? > Cultuurloket

Het Urgent.fm Cultuurloket is er voor de Gentse student die tijdens de blok een ogenblik weg wil van cursussen of eindwerken en stram gezeten is achter de laptop of cursus.

Verwacht aan de balie culturele afleiding, op maat van interesse, beschikbare tijd of gezelschap. Het loket, niet meer dan een hub met enkele cultuurambassadeurs, nestelt zich in en rond de St. Pietersabdij op 20 juni en op 21 juni in De Krook.

Van bloklocatie naar cultuurbalie in enkele stappen, telkens van 11u tot 15u.

Kom langs, vertel wanneer je er tussenuit kan, nuanceer met interesse en voorkeuren of laat je verleiden om iets helemaal anders te proberen. De bemanning van het Urgent.fm Cultuurloket, luistert, graaft in het grenzeloze Gentse cultuuraanbod en biedt een tip op maat.

Hello, it’s your captain speaking; Na een rendez-vous met het Cultuurloket is geen excuus nog geldend om voor de blokpauze niet door te reizen naar een concert- of theaterzaal, even rond te dwalen in een museum of galerij of afleiding te zoeken in een film of performance.

Kom langs op dinsdag 20 juni in de St. Pietersabdij en op het St. Pietersplein of kies voor De Krook op woensdag 21 juni, telkens tussen 11u en 15u.