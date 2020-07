Niet op de Vlasmarkt maar aan de oude dokken…

Niet in de dj-toren maar in de Bar Bricolage-dj-booth…

Niet voor een stampvol plein, maar met veilige afstandsregels…

Vrijdag tussen 16u en 01u draaien de Urgent.fm DJ’s live on air vanuit Bar Bricolage.

Onder de noemer ‘Bubbelse Gentse Feestjes’ tikken Bar Bricolage en Urgent.fm de ellebogen tegen elkaar.

Muziekvirtuozen van A Fragile Circus, 40 Fingers Cartel, Thank God it’s Friday, Freestyle Fusion, Breaxity en Loaded volgen elkaar op in dit muzikale verhaal.

Dansen kan helaas niet, zetelgewijs heupwiegen en genieten, eens te meer.

Vrijdag 24 juli, tussen 16u en 01u, on air op 105.3FM of online of in de zalige setup van Bar Bricolage in de Gentse Chinastraat.

Volg voor meer informatie en meer sfeerbeeld de Urgent.fm online berichtgeving.