“Uw studententijd is de schoonste tijd van uw leven.” krijgen de studenten vaak te horen, maar dit is toch buiten de blokperiode gerekend. Tijdens deze tijden van slechte hygiëne, zware vermoeidheid en sociale isolatie kunnen ze best een opkikker gebruiken.

Urgent.fm wordt omgetoverd in het teken van de blok om ze door deze helse periode te leiden. Op 23, 27, 28 en 29 mei staat voor het eerst een Facebook Live programma gepland. De studio wordt verbouwd naar twee settings, één voor de FB Livestream waar UGent studentenpsychologen vier dagen lang tips en tricks geven om de blokperiode te overleven en één in de radiostudio voor mentale ondersteuning via radiogolven. Wie vragen heeft, kan ze via facebook stellen en live laten beantwoorden.

Het radioprogramma is opgedeeld in twee delen met doorschuifsysteem. Tijdens het eerste half uur deelt een ‘ludieke gast’ zijn/haar studentenverhalen in de studio. Kom te weten of Sarah Van Deursen, alias Conny Komen van Kenji Minogue, alias Idioot, ook zo’n losbandig leven leidde tijdens haar universitaire studies, hoe hordeloopster Axelle Dauwens topsport en studeren combineert en of molwinnaar 2018 Lloyd Vermeulen, die Vlaanderen leerde kennen als geneeskundestudent in het eerste, tweede en derde jaar, ondertussen door zijn eerstejaarsvakken is geraakt. Als laatste komt er ook een mystery guest langs die zijn/haar studentenervaringen deelt.

In het tweede half uur, schuiven de ‘ludieke gasten’ door naar de FB-livestream en komen de professoren in de studio langs voor een kort interview. Hoe ging het er vroeger tijdens de examens aan toe? Hoe maakten studenten in het pre-internettijdpark een scriptie? Ging het studeren vroeger zonder sociale media afleiding? Dit is slechts een greep uit de vragen die de professoren voorgeschoteld krijgen.

Benieuwd naar hun antwoorden? Luister dan zeker naar de Facebook live uitzendingen op Urgent.fm en kom alle bloktips van onze gasten te weten!

Tune in op 23, 27 mei tussen 17u en 18u en op 28 en 29 mei tussen 17u en 19u voor tips en tricks tijdens het blokken!