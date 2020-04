Voor de concertwereld werd even de pauzeknop ingedrukt, maar online zetten de Gentse, jonge bands koppig voort. Want vanuit quarantaine musiceren zij gewoon verder. Urgent.fm doet niets liever dan hen een platform bieden en stelt voor: de Urgent.fm Home Sessions.



Wekelijks hangt Urgent aan de lijn met muzikanten uit het Gentse. Via een muzikale videocall brengen zij hun eigen singles. Het is roeien met de riemen die ze hebben, maar het levert prachtige resultaten op! Van thuis uit nemen de bands live sessies op die ze maar al te graag tonen aan het Urgentse publiek. De sessies krijgen een plek online, op Facebook en Instagram, maar ook op de radiogolven krijgt de luisteraar ze te horen.

Spoetnik lanceert elke vrijdag een Home Session online en elke dinsdag tussen 17u en 18u in de ether!

Benieuwd? Houd de socials in de gaten en tune in, elke dinsdag tussen 17u en 18u, op 105.3fm!