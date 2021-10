Dat het aandeel Internationale en Erasmusstudenten elk jaar stijgt is tussen oktober en juni duidelijk in het Gentse straatbeeld.

De prachtige mengelmoes aan nationaliteiten kleurt campussen en aula’s.

Elke hogeschoolinstelling heeft een eigen verwelkomingsritueel. De Universiteit Gent doet dat traditiegetrouw op de UGent Welcome Days in Het Pand, dit jaar op 23, 24 en 25 september.

Ook de muziekredactie van Urgent.fm verwelkomt de Internationale studenten van de Universiteit Gent in de taal die hen meest eigen, en door eenieder verstaanbaar is; de muziek.

Met wel-klinkende playlists ondersteunen de muziekconnaisseurs de UGent Welcome Days.

Geniet en beluister de met zorg samengestelde muzieklijsten en start samen met hen het academiejaar op.

Meer informatie over de Urgent.fm muziekredactie is te vinden in de Urgent.fm muziek FB pagina